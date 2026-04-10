In occasione del match tra Roma e Pisa, Hiljemark ha lasciato delle dichiarazioni durante il post partita.

Roma-Pisa, parla Hiljemark

LE PAROLE DI HILJEMARK

Proprio sulla prima rete, ha spiegato: “Sicuramente abbiamo agevolato Malen sul primo gol, i gol fanno la differenza in questa situazione. Ma ho visto una squadra che non ha mollato. Domani dobbiamo svegliarci e preparare la prossima partita, ho visto una squadra che oggi era viva“.

“Guardando le statistiche, sì. Anche oggi abbiamo creato le occasioni per fare gol. Ma questa sera è stata difficile, prendere gol dopo 3′ può aver creato qualche dubbio. A fine primo tempo ho detto ai giocatori di giocare come fossimo sullo 0-0 e abbiamo fatto bene. Non dobbiamo mai mollare“.

“Quando sono arrivato ho detto ai giocatori che tutte le partite sarebbero state finali. La situazione era difficile e dura, ma l’unica soluzione è fare le prestazioni e fare gol. Oggi ho visto una squadra fuori casa, contro la Roma, che ha fatto pressione e tirato in porta, creando occasioni. Sono orgoglioso dei ragazzi, dobbiamo finire questa stagione con le prestazioni che abbiamo fatto contro il Torino e anche oggi“.

Il tecnico ha poi espresso il suo rammarico per i gol subiti: “Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra che ha fatto 3 tiri e 3 gol. Abbiamo creato le occasioni per vincere ma abbiamo regalato tanto… il calcio è questo. Sono orgoglioso di una squadra che anche fuori casa non molla“.

Sul risultato ha poi proseguito: “Contano solo i tre punti. Se giochiamo di m***a e facciamo gol al 90′ io sono più felice rispetto ad una grande partita. Io voglio vincere. Oggi abbiamo regalato 2 gol. Ho visto una squadra che comunque non ha mollato mai, il risultato è un disastro in questo momento ma della prestazione sono orgoglioso“. Infine, un passaggio sugli errori dei suoi: “Se crei devi fare gol, dobbiamo migliorare. In Serie A non puoi regalare neanche mezza occasione. Noi lavoriamo tutti i giorni. La prestazione oggi è andata comunque bene, in futuro deve cambiare il risultato”.