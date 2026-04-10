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Pellegrini, 300 volte Roma: il traguardo arriva contro il Pisa

Redazione
Pubblicato 23 ore fa il 10/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Pellegrini, 300 volte Roma: il traguardo arriva contro il Pisa

Serata speciale per Lorenzo Pellegrini, che proprio nella sfida contro il Pisa ha raggiunto quota 300 presenze con la maglia della Roma. Un traguardo importante, arrivato davanti ai suoi tifosi, che certifica il legame profondo tra il capitano giallorosso e il club.

Un numero che va oltre le semplici statistiche: rappresenta anni di crescita, responsabilità e appartenenza. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile e aver fatto ritorno nella Capitale dopo l’esperienza al Sassuolo, Pellegrini è diventato nel tempo una figura centrale nello spogliatoio romanista, fino a indossare la fascia da capitano.

Tra qualità e continuità: il simbolo della Roma moderna

Nel corso delle sue 300 partite, gol e assist hanno accompagnato il suo percorso, rendendolo uno dei protagonisti della squadra negli ultimi anni.. Raggiungere un traguardo simile con un’unica maglia, nel calcio di oggi, è sempre più raro. Per questo motivo, le 300 presenze assumono un valore ancora più significativo: Pellegrini rappresenta una certezza per la Roma, un leader tecnico e carismatico su cui costruire il presente e chissà il futuro, in attesa del nodo contratto.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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