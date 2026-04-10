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Gasperini: “Il quarto posto un obiettivo che ci siamo prefissati. Ranieri? Ci si vede in settimana”

Redazione
Pubblicato 23 ore fa il 10/04/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Gasperini: “Il quarto posto un obiettivo che ci siamo prefissati. Ranieri? Ci si vede in settimana”

In occasione del match tra Roma e Pisa, Gian Piero Gasperini ha lasciato delle dichiarazioni durante il post partita. 

Roma-Pisa, parla Gasperini

LE PAROLE DI GASPERINI

Ha avuto le risposte che si aspettava?

“Assolutamente si, poi la partita si è messa bene dopo pochi minuti. Non ci sono partite facili in Serie A. Non era facile per i ragazzi dopo la partita di Milan ma siamo lì.

Ranieri è intervenuto nel pre-partita sulle sue dichiarazioni sul mercato:

“Sull’Atalanta sarebbe meglio non pronunciarsi per i grandi risultati che ha fatto. Ha dimostrato molto ed è stata competitiva da subito. Con Ranieri ci si vedrà in settimana ma non ci sono mai stati screzi”.

Che effetto le hanno fatto le dichiarazioni di Ranieri?

“Sono molto contento del 3 a 0 di stasera. E’ una bella classifica poi domani dovremmo tifare per Atalanta e Inter e vedremo(ridendo ndr.)”.

Com’è il suo rapporto con Ranieri?

“Io sono molto attento alla prestazione della partite e inoltre mancano 6 partite alla fine ed è un momento delicato per tutti”.

Bisogna aggiungere anche Malen nella lista di giocatori che Gasperini ha migliorato?

“Malen solo per le squadre in cui ha giocato è un giocatore di valore. Io credevo molto nel ruolo in cui voleva giocare. Questa è stata una motivazione forte per farlo venire. E’ stato molto merito suo, mi è successo anche con altri giocatori come De Katelaere ma questi sono giocatori forti”.

Vuole ribadire altro?

“Che sono contento anche di altri giocatori come Pisilli,Cristante e Mancini che sono andati in nazionale. Hermoso e anche i meno giovani”.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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