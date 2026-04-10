In occasione del match tra Roma e Pisa, Gian Piero Gasperini ha lasciato delle dichiarazioni durante il post partita.

Roma-Pisa, parla Gasperini

LE PAROLE DI GASPERINI

Ha avuto le risposte che si aspettava?

“Assolutamente si, poi la partita si è messa bene dopo pochi minuti. Non ci sono partite facili in Serie A. Non era facile per i ragazzi dopo la partita di Milan ma siamo lì.

“Sull’Atalanta sarebbe meglio non pronunciarsi per i grandi risultati che ha fatto. Ha dimostrato molto ed è stata competitiva da subito. Con Ranieri ci si vedrà in settimana ma non ci sono mai stati screzi”.

“Sono molto contento del 3 a 0 di stasera. E’ una bella classifica poi domani dovremmo tifare per Atalanta e Inter e vedremo(ridendo ndr.)”.

Com’è il suo rapporto con Ranieri?

“Io sono molto attento alla prestazione della partite e inoltre mancano 6 partite alla fine ed è un momento delicato per tutti”.

Bisogna aggiungere anche Malen nella lista di giocatori che Gasperini ha migliorato?

“Malen solo per le squadre in cui ha giocato è un giocatore di valore. Io credevo molto nel ruolo in cui voleva giocare. Questa è stata una motivazione forte per farlo venire. E’ stato molto merito suo, mi è successo anche con altri giocatori come De Katelaere ma questi sono giocatori forti”.

Vuole ribadire altro?

“Che sono contento anche di altri giocatori come Pisilli,Cristante e Mancini che sono andati in nazionale. Hermoso e anche i meno giovani”.