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Soulé: “Era importante rialzarsi dopo San Siro. Vogliamo arrivare in Champions”

Redazione
Pubblicato 5 giorni fa il 10/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Soulé: “Era importante rialzarsi dopo San Siro. Vogliamo arrivare in Champions”

In occasione del match tra Roma e Pisa, Matias Soulé ha lasciato delle dichiarazioni durante il post partita. 

Roma-Pisa, parla Soulé

LE PAROLE DI SOULÉ

Quale è stato il segreto per giocare questa partita e come ti trovi con Malen?

“Era importantissimo dopo la sconfitta di San Siro rialzarsi e fare una partita così. Con Malen ci alleniamo sempre insieme, io provo a fare qualcosa per lui e lui per me.”

Sulla corsa Champions:

“Mancano 6 partite, sono tutte finali per noi. Vogliamo arrivare in Champions e dopo San Siro ci siamo rialzati e continueremo così”.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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