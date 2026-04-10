In occasione del match tra Roma e Pisa, Matias Soulé ha lasciato delle dichiarazioni durante il post partita.
Roma-Pisa, parla Soulé
LE PAROLE DI SOULÉ
Quale è stato il segreto per giocare questa partita e come ti trovi con Malen?“Era importantissimo dopo la sconfitta di San Siro rialzarsi e fare una partita così. Con Malen ci alleniamo sempre insieme, io provo a fare qualcosa per lui e lui per me.”
Sulla corsa Champions:
“Mancano 6 partite, sono tutte finali per noi. Vogliamo arrivare in Champions e dopo San Siro ci siamo rialzati e continueremo così”.