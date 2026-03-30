ULTIM'ORA
Roma-Atalanta: aperta la vendita dei tagliandi per l’Olimpico Dovbyk accelera il recupero: allenamento mattutino con la moglie lontano da Trigoria Dalla Svizzera, Roma-Koné: patto per l’estate. L’Inter prepara l’assalto Tegola Roma, Wesley ko in nazionale: lesione alla coscia e stop di un mese Dovbyk accelera il recupero: nuovo controllo ad aprile per puntare al rientro Pjanić invita alla calma: “La Roma sta crescendo, fiducia nel progetto Friedkin” Paolo Verdone, il figlio di Carlo: “Al telefono si finse l’agente di Totti” La Roma dà un taglio: Friedkin vuole scendere sotto 100 milioni di stipendi L’idea di Totti: “Senza Dybala si perde tanto, va sostituito” Roma, l’ultimo Dybala è già a un bivio
CALCIOMERCATO
BREAKING

Dalla Svizzera, Roma-Koné: patto per l’estate. L’Inter prepara l’assalto

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 30/03/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Dalla Svizzera, Roma-Koné: patto per l’estate. L’Inter prepara l’assalto

Il centrocampista giallorosso, Manu Koné, è in cima alla lista del club nerazzurro che in estate è pronto ad all’assalto. Lo scorso anno la Roma ha resistito, ma quest’estate sembra esserci già un accordo.

Roma, l’Inter fa sul serio per Koné

Il futuro del centrocampo della Roma potrebbe presto tornare al centro delle attenzioni di mercato, con diverse big europee pronte a muoversi in vista dell’estate. Tra i nomi più caldi c’è quello di un giocatore che negli ultimi mesi si è imposto come uno dei profili più interessanti della rosa giallorossa.

Secondo quanto riportato dall’edizione svizzera di Sky Sport, Manu Koné sarebbe al centro di un vero e proprio asse di mercato con l’Inter. Il centrocampista è considerato la priorità assoluta da Ausilio e Marotta per la prossima stagione, soprattutto in vista di una possibile rivoluzione nel reparto che potrebbe coinvolgere elementi come Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu. La Roma, però, parte da una richiesta chiara: non meno di 40 milioni di euro per lasciarlo partire.

Sul giocatore peserebbe anche un accordo informale con il club capitolino, che già la scorsa estate aveva resistito agli assalti promettendo però di valutare una cessione futura davanti a un’offerta adeguata. I Mondiali all’orizzonte potrebbero inoltre far lievitare ulteriormente il prezzo. L’Inter resta in pole, con Koné che non ha chiuso alla possibilità di trasferirsi, mentre sullo sfondo emerge anche l’alternativa Mandela Keita.

#asr #asroma #Inter #Koné #Marotta #Mercato #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

180353 articoli

ARTICOLI CORRELATI