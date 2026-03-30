Il centrocampista giallorosso, Manu Koné, è in cima alla lista del club nerazzurro che in estate è pronto ad all’assalto. Lo scorso anno la Roma ha resistito, ma quest’estate sembra esserci già un accordo.

Roma, l’Inter fa sul serio per Koné

Il futuro del centrocampo della Roma potrebbe presto tornare al centro delle attenzioni di mercato, con diverse big europee pronte a muoversi in vista dell’estate. Tra i nomi più caldi c’è quello di un giocatore che negli ultimi mesi si è imposto come uno dei profili più interessanti della rosa giallorossa.

Secondo quanto riportato dall’edizione svizzera disarebbe al centro di un vero e proprio asse di mercato con. Il centrocampista è considerato la priorità assoluta daper la prossima stagione, soprattutto in vista di una possibile rivoluzione nel reparto che potrebbe coinvolgere elementi come. La, però, parte da una richiesta chiara: non meno diper lasciarlo partire.

Sul giocatore peserebbe anche un accordo informale con il club capitolino, che già la scorsa estate aveva resistito agli assalti promettendo però di valutare una cessione futura davanti a un’offerta adeguata. I Mondiali all’orizzonte potrebbero inoltre far lievitare ulteriormente il prezzo. L’Inter resta in pole, con Koné che non ha chiuso alla possibilità di trasferirsi, mentre sullo sfondo emerge anche l’alternativa Mandela Keita.