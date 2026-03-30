Dovbyk accelera il recupero: nuovo controllo ad aprile per puntare al rientro

In casa Roma continua il monitoraggio sulle condizioni degli infortunati, con particolare attenzione a chi potrebbe ancora rientrare per il finale di stagione. Tra questi c’è un nome che resta centrale nei piani offensivi giallorossi, nonostante uno stop lungo e delicato.

Secondo quanto riportato daprosegue il suo percorso di recupero dopo l’operazione subita a marzo, resa necessaria dalla lesione miotendinea alla coscia sinistra accusata contro ila inizio gennaio. Nella seconda metà di aprile l’attaccante si sottoporrà a un’ultima risonanza magnetica di controllo: un passaggio chiave che, in caso di esito positivo, potrebbe aprire le porte al ritorno in gruppo.

L’obiettivo del centravanti è chiaro: tornare a disposizione tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, così da poter dare il proprio contributo nel rush finale e nella corsa a un piazzamento in. Lae i tifosi restano in attesa, sperando di riabbracciare presto una pedina importante per l’attacco.