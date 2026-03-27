Mercato, Ndicka nel mirino delle big europee: la Roma fissa il prezzo

Il mercato inizia già a muoversi attorno ai profili più affidabili della Serie A, e in casa Roma uno dei nomi più attenzionati è quello di Evan Ndicka. Il difensore ivoriano, protagonista di una stagione solida e in crescita, potrebbe diventare uno dei sacrifici necessari per questioni di bilancio.Secondo quanto riportato da TransferFeed, su Ndicka non ci sarebbe soltanto l’interesse del Beşiktaş, ma anche quello di diversi top club europei come Barcelona, Liverpool e Tottenham Hotspur. La Roma, dal canto suo, sarebbe disposta a trattare solo davanti a offerte vicine ai 40 milioni di euro, cifra ritenuta congrua per privarsi del centrale. Il possibile addio rientra nella necessità del club giallorosso di rispettare i vincoli del Settlement Agreement con la UEFA. Ndicka, reduce da tre gol nelle ultime cinque partite, ha attirato l’attenzione grazie a prestazioni sempre più convincenti, diventando uno dei profili più appetibili sul mercato internazionale.
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