Roma, otto giallorossi senza futuro: la situazione

CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – Un terzo della rosa romanista è in bilico. Otto calciatori si stanno infatti avvicinando alla fine della stagione senza certezze per la prossima. Pellegrini, El Shaarawy, Dybala e Çelik sono in scadenza, altri quattro sono in prestito, Venturino, Zaragoza, Ferguson e Tsimikas.

Il greco e l’irlandese sono approdati a Trigoria con la formula del trasferimento temporaneo: sula società capitolina avrebbe un diritto da, che però non eserciterà. Ancheha le ore contate., due dei quattro acquisti offensivi di gennaio, non stanno rispettando le attese: il primo ha un diritto di riscatto pari a, per il secondo ne servono invece

Su coloro i quali attendono il rinnovo non si registrano passi in avanti.guadagna. Qualche discorso è stato fatto con il turco, ma alla richiesta di uno stipendio daogni dialogo si è interrotto. Gli otto senza futuro rendonoinquieto: non gli era mai capitato di lavorare con un gruppo così provvisorio.