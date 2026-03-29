Roma, otto giallorossi senza futuro: la situazione

CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – Un terzo della rosa romanista è in bilico. Otto calciatori si stanno infatti avvicinando alla fine della stagione senza certezze per la prossima. Pellegrini, El Shaarawy, Dybala e Çelik sono in scadenza, altri quattro sono in prestito, Venturino, Zaragoza, Ferguson e Tsimikas.Il greco e l’irlandese sono approdati a Trigoria con la formula del trasferimento temporaneo: su Evan la società capitolina avrebbe un diritto da 35 milioni, che però non eserciterà. Anche Kostas ha le ore contate. Venturino e Zaragoza, due dei quattro acquisti offensivi di gennaio, non stanno rispettando le attese: il primo ha un diritto di riscatto pari a 7 milioni, per il secondo ne servono invece 13,5. Su coloro i quali attendono il rinnovo non si registrano passi in avanti. Dybala guadagna 8 milioni netti, Pellegrini 6, El Shaarawy 3,5 e Çelik 2,5. Qualche discorso è stato fatto con il turco, ma alla richiesta di uno stipendio da 4 più bonus ogni dialogo si è interrotto. Gli otto senza futuro rendono Gasperini inquieto: non gli era mai capitato di lavorare con un gruppo così provvisorio.