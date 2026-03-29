Roma, il tempo di Augusto: Carlos per la fascia. L’Inter non molla Koné

CORRIERE DELLO SPORT (Pietro Guadagno, Giorgio Marota) – Da gennaio la Roma cerca un terzino sinistro da aggiungere a una batteria composta da calciatori adattati, Wesley e Rensch, quasi sempre indisponibili, Angeliño, o che non hanno rispettato le attese, Tsimikas. Così Ricky Massara, che già aveva individuato profili come Fortini, Seys e Wolfe, ora sembra puntare su Carlos Augusto dell’Inter, esterno esperto (ha 27 anni), abituato a muoversi con una linea a tre alle spalle e in grado pure di spostarsi dietro all’occorrenza, attualmente chiuso dall’inamovibile Dimarco.

un esterno mancino servirebbe come il pane, non fosse altro perché, che ora gioca a destra, saluterà il club a parametro zero e riportaresulla sua corsia naturale eviterebbe di acquistare due titolari in una sessione che punterà soprattutto a rinforzare l’attacco. Il contratto del brasiliano scade nel 2028 e al momento c’è distanza sul rinnovo. Per i meneghini non è in uscita, ma neppure incedibile. E laun budget daper coprire quel ruolo dovrebbe averlo in cassa, anche se i nerazzurri lo valuterebbero almeno

A Milano, però, cercano con insistenza un centrocampista fisico, di rottura e, perché no, anche di gamba. Chivu ha un profilo preciso in testa: il romanista Manu Koné. E da qui può nascere l’intreccio con Augusto. Come noto, l’estate passata, il Biscione aveva di fatto acquistato il francese: 35 milioni più bonus erano i termini dell’accordo con la società capitolina. Che, però, all’ultimo si è tirata indietro dopo la discesa in campo di Ranieri, che avrebbe sconsigliato a Massara di cedere il giocatore in quella fase. In questa annata. Scontato, quindi, che se ne tornerà a parlare a campionato concluso.

Approfittando, peraltro, della necessità dei giallorossi di mettere insieme un “monte” di plusvalenze che sistemino i conti entro il 30 giugno, causa paletti Uefa. Inevitabile, quindi, seppur con rammarico, prendere in considerazione il sacrificio di Koné. Già, ma a quale prezzo? L’Inter non ha intenzione di farsi tirare per il collo. Ma con il coinvolgimento di Carlos Augusto, magari, potrebbe risultare più semplice arrivare a dama. In ogni caso, tecnicamente, l’operazione andrebbe divista in due affari distinti. Con il passaggio di Manu in Lombardia da definire prima del 30 giugno e il trasferimento di Carlos nella Capitale da perfezionare a luglio.