Inter lontana per Wesley, Gasperini spera almeno in Soulé

CORRIERE DELLA SERA (Ugo Trani) – Nuovo stop per Wesley. Il laterale brasiliano si è infatti fermato durante l’amichevole tra la Seleçao e la Francia. La diagnosi fatta a Boston preoccupa Gian Piero Gasperini, lesione muscolare alla coscia destra, così si attendono gli accertamenti da eseguire al rientro nella Capitale per capire l’entità dell’infortunio. A rischio ci sono le sfide contro l’Inter a Milano e il Pisa all’Olimpico.Çelik, invece, sta meglio. Non convocato contro il Lecce, il terzino è andato in tribuna nel playoff mondiale Turchia–Romania, mentre da due giorni è di nuovo in gruppo e sarà disponibile per il Kosovo. Gasperini, quindi, dovrà scegliere solo il sostituto dell’ex Flamengo. Il ballottaggio è sempre lo stesso, tra Tsimikas, mancino naturale, e Rensch. L’obiettivo del tecnico è allora il recupero di Soulé, che lavora con i compagni ma sente ancora dolore. Torna d’attualità, intanto, Carlos Augusto, mancino ventisettenne interista. Il profilo sarebbe quello giusto per il sistema di gioco di Gasp. Il brasiliano – con status da comunitario – sta trattando l’adeguamento di contratto con il club nerazzurro, ma a quanto pare non è soddisfatto dello scarso minutaggio. Massara ne ha parlato con Riso, procuratore sia di Augusto sia di Mancini e Cristante. Il manager, insomma, è di casa a Trigoria: a gennaio ha anche allestito lo scambio Baldanzi–Venturino con il Genoa e proposto Giovane, che poi è finito al Napoli.