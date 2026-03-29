Inter lontana per Wesley, Gasperini spera almeno in Soulé

CORRIERE DELLA SERA (Ugo Trani) – Nuovo stop per Wesley. Il laterale brasiliano si è infatti fermato durante l’amichevole tra la Seleçao e la Francia. La diagnosi fatta a Boston preoccupa Gian Piero Gasperini, lesione muscolare alla coscia destra, così si attendono gli accertamenti da eseguire al rientro nella Capitale per capire l’entità dell’infortunio. A rischio ci sono le sfide contro l’Inter a Milano e il Pisa all’Olimpico.

, invece, sta meglio. Non convocato contro il, il terzino è andato in tribuna nel playoff mondiale, mentre da due giorni è di nuovo in gruppo e sarà disponibile per il, quindi, dovrà scegliere solo il sostituto dell’ex. Il ballottaggio è sempre lo stesso, tra, mancino naturale, e. L’obiettivo del tecnico è allora il recupero di, che lavora con i compagni ma sente ancora dolore.

Torna d’attualità, intanto,, mancino ventisettenne interista. Il profilo sarebbe quello giusto per il sistema di gioco di. Il brasiliano – con status da comunitario – sta trattando l’adeguamento di contratto con il club nerazzurro, ma a quanto pare non è soddisfatto dello scarso minutaggio.ne ha parlato con, procuratore sia disia di. Il manager, insomma, è di casa a Trigoria: a gennaio ha anche allestito lo scambiocon ile proposto, che poi è finito al