Roma in ansia per Wesley, ma Gasp recupera Soulé

LA REPUBBLICA (Marco Juric) – Gian Piero Gasperini inizia la settimana che porterà la Roma a sfidare l’Inter con due stati d’animo opposti. Da una parte l’ansia per Wesley, dall’altra l’attesa per Soulé. Il versante che preoccupa di più è quello dell’ex Flamengo, che ha riportato una lesione alla coscia destra durante Brasile–Francia. Il calciatore è rientrato a Roma e oggi si sottoporrà ai controlli del caso. Il club vuole fare chiarezza sull’entità dell’infortunio, per capire se si tratta di uno stop gestibile in tempi brevi.

Più incoraggiante, invece, il quadro che riguarda la. L’argentino continua ad allenarsi con i compagni e manda segnali di graduale miglioramento. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se potrà spingersi fino a una maglia da titolare o se, più realisticamente, il rientro passerà da una panchina iniziale.

Intanto, sui social, Matias ha mostrato una parte della sua routine di recupero domestica, con il lavoro svolto dentro una camera iperbarica per- sonale personalizzata con la scritta “DIO”, omaggio evidente a Maradona. Un dettaglio che racconta la volontà del giocatore di forzare i tempi per tornare a disposizione di Gasperini dopo oltre un mese e mezzo di assenza.