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Ancelotti: “Wesley sta facendo benissimo a Roma, potrebbe essere una rivelazione”

Redazione
Pubblicato 1 ora fa il 29/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Ancelotti: “Wesley sta facendo benissimo a Roma, potrebbe essere una rivelazione”

Carlo Ancelotti, ct del Brasile, ha parlato della sua nuova esperienza in panchina in una intervista al Corriere del Ticino:

“Il problema di seguire i giocatori, perché i migliori sono quasi tutti in altri campionati, molti in Europa, e malgrado la tv le distanze non aiutano”.

Tra quelli lontani ci sono Bremer e Wesley, gli unici due in arrivo dall’Italia: che cosa si aspetta da loro?
“Bremer è un gradito ritorno dopo tanto tempo, un rinforzo molto importante per la difesa. Wesley sta facendo benissimo nella Roma sulla fascia e potrebbe essere una delle rivelazioni”.

In tema di rivelazioni, quale potrebbe essere la squadra sorpresa?
“La Norvegia, che ha stravinto il girone con l’Italia, potrà dare fastidio a tutti. È una squadra matura, in cui non c’è soltanto Haaland”.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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