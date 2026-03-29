Ancelotti: “Wesley sta facendo benissimo a Roma, potrebbe essere una rivelazione”

Carlo Ancelotti, ct del Brasile, ha parlato della sua nuova esperienza in panchina in una intervista al Corriere del Ticino:

“Il problema di seguire i giocatori, perché i migliori sono quasi tutti in altri campionati, molti in Europa, e malgrado la tv le distanze non aiutano”.

“Bremer è un gradito ritorno dopo tanto tempo, un rinforzo molto importante per la difesa. Wesley sta facendo benissimo nella Roma sulla fascia e potrebbe essere una delle rivelazioni”.

“La Norvegia, che ha stravinto il girone con l’Italia, potrà dare fastidio a tutti. È una squadra matura, in cui non c’è soltanto Haaland”.