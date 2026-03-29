Totti, l’ultima curva: “Posso dare ancora tanto”

CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – Ambasciatore non porta pena. Forse vale per tutti ma non per Totti: il ruolo che la Roma vorrebbe cucire a misura di Francesco finirà per avere ricadute planetarie sull’universo romanista. “La firma? Di chi? Di Dybala o la mia? A 50 anni posso dare ancora tanto”, ha scherzato dopo aver deliziato il pubblico di Operazione Nostalgia, al PalaEur. Anche se non dovesse avere mansioni specifiche nel settore tecnico o nell’area sportiva, le sue parole influenzeranno comunque parecchie dinamiche.

Quando andò via, stanco della gestione, l’ex capitano lamentò proprio la scarsa considerazione: faceva il direttore tecnico, però senza incidere. “Un giorno tornerò, magari con un’altra proprietà”, promise. Il destino e la volontà deihanno preparato un terreno fertile a un incarico ancora diverso. Il centenario del 2027 è dietro l’angolo, il cantiere del nuovo stadio dovrebbe sorgere proprio il prossimo anno e il legame con i tifosi è immutato.

Tuttavia, nonostante lui stesso possa non avere più voglia di inserirsi nelle questioni dirigenziali, una volta rientrato a Trigoria sarà naturale chiedergli tutto il resto. I dialoghi con Ryan Friedkin sono in corso. L’attesa dell’annuncio è legata per lo più alle contingenze dell’attualità: la società non si aspettava il crollo di marzo, né che si manifestassero alcune diatribe interne. Con la corsa Champions nel vivo e la pacificazione ancora tutta da costruire, un annuncio di questa portata rischierebbe di rappresentare una scossa troppo forte. Ieri, intanto, il dieci ha ricordato l’ultimo anniversario lontano dal club, i 33 anni dal debutto in giallorosso.