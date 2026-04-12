In un momento delicato per gli equilibri interni, in casa Roma emergono certezze sul futuro ruolo di Claudio Ranieri.
Ranieri, i Friedkin lo vogliono più vicino al club
La fiducia della proprietà nei confronti di Claudio Ranieri è un segnale importante che potrebbe incidere anche sulle future scelte dirigenziali del club giallorosso.Secondo quanto riportato da La Repubblica, la famiglia Friedkin sarebbe intenzionata a rendere Claudio Ranieri ancora più centrale nel progetto Roma. Non solo un ruolo di riferimento, ma una presenza più operativa e costante all’interno delle dinamiche societarie, segno di una fiducia che va oltre il campo. I proprietari texani, inoltre, sarebbero pronti a riaprire il discorso legato al contratto, valutando un possibile adeguamento o una nuova intesa. Una mossa che conferma la volontà di costruire attorno a Ranieri una struttura solida, affidandogli un peso sempre maggiore nelle scelte strategiche del club.