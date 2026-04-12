Il mercato inizia a muoversi sottotraccia e tra i nomi più caldi sulla lista di Massara spunta quello di Julian Brandt.
Dortumund, Brandt tra addio e futuro incerto
Il centrocampista tedesco sembra sempre più vicino a chiudere la sua esperienza con il Borussia Dortmund, aprendo scenari interessanti anche per i club italiani.A riportare le sue parole è Sky Sport De, dove Julian Brandt ha lasciato intendere come il suo futuro sia ancora tutto da definire: “Rimanere in Bundesliga? Non voglio escludere nulla. Ci sono cose che preferisco e altre che, al momento, tendo a non preferire. Ho alcune idee, ma ogni cosa a suo tempo”, ha dichiarato, mantenendo un profilo prudente ma lasciando aperta ogni possibilità. Dopo sette stagioni in giallonero, l’idea di una nuova avventura prende sempre più forma, con diversi club pronti a inserirsi. Tra questi c’è anche la Roma, con Frederic Massara che lo ha inserito nella lista per il mercato estivo. Profilo esperto, possibile occasione a parametro zero e già in sintonia con Donyell Malen: caratteristiche che si sposano con la strategia giallorossa. Il futuro di Brandt resta un rebus, ma una cosa è certa: le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà la sua prossima destinazione.