Vigilia carica di tensione e ambizione per l’Atalanta, che dopo il passo falso contro la Juventus guarda già al prossimo scontro diretto.

Atalanta, Zappacosta infiamma la sfida

Tra motivazioni personali e obiettivi di classifica, la sfida contro la Roma si accende anche fuori dal campo. Ai microfoni di DAZN, Davide Zappacosta ha suonato la carica in vista della trasferta all’Olimpico. L’ex giallorosso, la cui parentesi nella Capitale non è stata particolarmente fortunata, oggi è un elemento chiave nello scacchiere di Raffaele Palladino. Nonostante la recente sconfitta, il gruppo resta compatto e concentrato: “Dobbiamo pensare a noi stessi. Ben vengano gli scontri diretti contro Roma e Lazio”.

Poi il messaggio è chiaro e diretto:non nasconde le ambizioni della Dea e lancia apertamente la sfida. “Non ci poniamo limiti, abbiamo ancora tanti punti a disposizione. Andremo a Roma per vincere”, ha dichiarato, promettendo battaglia fino all’ultimo minuto. Una sfida che si preannuncia intensa, tra due squadre affamate e in piena corsa per obiettivi importanti.