Ranieri-Gasp, l’appello dei tifosi: “Ora unitevi”

Scontro interno alla Roma tra Ranieri e Gasperini: tifosi divisi, dubbi sui tempi e timori per il futuro.

Nella città dualista per antonomasia ci si spacca da sempre con un certo orgoglio. Dividersi, da queste parti, appare talvolta una questione identitaria. Cosa volete che sia dunque il calcio, se non l’espressione moderna della tradizionale faziosità della Capitale? Qui tifi Roma o Lazio. Stai con Totti o con Spalletti. Pensi che Pellegrini sia il degno erede della lunga tradizione dei capitani oppure vuoi liberartene il prima possibile.

Il caso Ranieri-Gasperini divide i tifosi

Nella giornata in cui la resa dei conti di Trigoria è diventata di dominio pubblico, la questione più saggia l’ha posta la gente. “Ma perché proprio ora?” Se lo chiedono in tanti, tutti abbastanza preoccupati per il futuro. “Sotterrate l’ascia e pensate al bene della Roma”, il suggerimento saggio di un fan. I romanisti non smetteranno certamente adesso di amare, però parecchi hanno contestato la decisione di aprire un fronte che tanto nuovo non è in questa fase.

L’uno con le parole sulla diversa visione del mercato, l’altro con quelle sulla possibilità di fare un passo indietro e sulla scelta condivisa sulle operazioni. Il botta e risposta ha visto sullo sfondo Massara, mai citato direttamente né dall’uno né dall’altro. “Un dirigente non attacca mai il suo allenatore in quel modo”, “Ranieri conosce la piazza, perché ha commesso questo errore?”, “Starò sempre dalla parte di chi vuole la Roma più forte, seguite il tecnico anziché criticarlo”, sono solo alcuni dei commenti pro Gasp che tra radio e social hanno animato il dibattito di ieri.

Dopo Mourinho e De Rossi, azionare un’altra volta la ghigliottina viene considerato dai più uno sbaglio da non ripetere. Nessuno all’interno del club – neppure Sir Claudio – ha mai parlato di divorzio anticipato, anzi pochi giorni fa dagli Stati Uniti è arrivata l’indicazione che Gian Piero Gasperini non è in discussione e che sarà il gruppo a pagare il prezzo più alto a giugno. Ma le dichiarazioni del senior advisor hanno in qualche modo spalancato lo scenario di un bivio.

“Così però ci facciamo male da soli”, l’amarezza di un sostenitore giallorosso. Ovviamente c’è anche chi sta con Ranieri: “Ci vuole rispetto per uno come lui”, dicono alcuni. “Non parla mai a caso”, aggiungono altri. Anche l’ex centravanti Roberto Pruzzo, intervenendo a Radio Radio, ha espresso un concetto simile: “Mi fa piacere che Ranieri, che sembra sempre essere messo all’angolo, se ne sia uscito con dichiarazioni che secondo me fanno bene all’ambiente”.

CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota)