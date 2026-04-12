Tra Ranieri e Gasperini adesso è scontro totale

Tensione a Trigoria tra Ranieri e Gasperini: dichiarazioni, retroscena e possibili chiarimenti dopo le parole precedenti la vittoria sul Pisa.

Clima bollente a Trigoria. La vittoria sul Pisa viene oscurata dalle dichiarazioni di Claudio Ranieri, che fanno capire come non ci sia feeling con Gian Piero Gasperini. A quest’ultimo, sicuramente, non avrà fatto piacere sentire il senior advisor dire che “prima di prenderlo avevamo contattato tre nomi che però non hanno voluto venire”. Lo sfogo del dirigente fa seguito a una serie di dichiarazioni nelle quali l’attuale tecnico si era lamentato di una rosa che si aspettava diversa.

Il botta e risposta tra Ranieri e Gasperini

Sul discorso dei giovani,ha specificato che è stato deciso di puntare su Gasperini proprio per la sua capacità di lavorare sui giocatori giovani, come ha dimostrato con l’Atalanta.stavolta ha preferito abbassare i toni: “Non parliamo dell’Atalanta, quella era una squadra competitiva fin da subito e infatti abbiamo ottenuto grandi risultati. Tra me e Ranieri non c’è alcun tipo di problema, ci vedremo sicuramente nei prossimi giorni e avremo modo di chiarire tutto”.

Sir Claudio è poi andato anche su se stesso: “Se servisse sono pronto a fare un passo indietro”. Una frase che si presta a più interpretazioni e che potrebbe anche preludere a un “o me o lui”. In realtà qualche motivo di attrito c’è, soprattutto se Ranieri dice che “nessun giocatore è arrivato senza l’approvazione dell’allenatore” e Gasperini ha ribattuto di aver scelto “solo Wesley”.

Claudio non ci sta: “Abbiamo preso diversi buoni calciatori, ma alcuni si sono infortunati. Altri invece non hanno accettato la nostra offerta, come successo con quei tre allenatori”. Gian Piero non si è comunque sentito offeso da questa frase: “Sono dinamiche che conosciamo”.

TUTTOSPORT (Cristiano Tognoli)