Playoff Mondiali, tensioni tra Bosnia e Galles: al centro di tutto l’ex Roma Tahirovic

Il match dei playoff mondiale tra Galles e Bosnia si avvicina sempre di più e negli ultimi giorni le tensioni tra le due nazionali stanno incrementando.

Protagonista di queste frizioni tra le due nazionali è proprio Benjamin Tahirovic, il centrocampista ex Roma, attualmente al Brondby (massima serie danese). Nelle ultime quattro partite infatti, Tahirovic ha giocato appena 13 minuti sfogandosi telefonicamente con il ct bosniaco Barbarez che ha puntato il dito contro Cooper, allenatore gallese di Tahirovic al Brondby: “Tahirovic mi ha riferito cose al limite dell’incredibile, che probabilmente sono strettamente connesse con la nazionalità del suo allenatore di club. Anche perché Cooper gli ha augurato buona fortuna per tutto, ma non per la nazionale”.

Sempre secondo la ricostruzione di Barbarez inoltre, l’ex giallorosso avrebbe ricevute delle rassicurazioni sul fatto che “tutto sarebbe tornato alla normalità, ma solo dopo la sosta”. Accuse gravissime alle quali il Brondby ha prontamente risposto: “La decisione di escludere Tahirovic è di natura disciplinare e non ha niente a che vedere con le nazionali. Questo genere di provvedimenti non spettano esclusivamente all’allenatore. ma anche al club e alla dirigenza”.

A stemperare gli animi però ci ha pensato lc stesso Tahirovic che nelle ultime ore ha chiesto scusa all’allenatore Cooper spiegando di essere stato frainteso dal ct bosniaco. Giovedì ci sarà la resa dei conti in campo in una sfida che vedrà l’Italia spettatrice interessata.