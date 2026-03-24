Trigoria, Soulé torna in gruppo: sorriso per Gasperini

Il clima in casa Roma torna a sorridere dopo giorni di apprensione legati alle condizioni di alcuni giocatori chiave. In un momento della stagione in cui ogni dettaglio può fare la differenza, il recupero degli indisponibili rappresenta una risorsa fondamentale per affrontare al meglio i prossimi impegni.

Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, arrivano buone notizie per Gian Piero Gasperini. Matías Soulé è infatti tornato ad allenarsi in gruppo alla ripresa delle sedute, segnale importante in vista delle prossime gare.

L’esterno argentino ha dunque smaltito i problemi fisici che lo avevano costretto a lavorare a parte nei giorni scorsi e si candida a tornare a disposizione del tecnico già nel breve periodo. Un rientro che amplia le soluzioni offensive e restituisce qualità e imprevedibilità alla manovra della squadra.