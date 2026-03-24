Giannini: “Il passo falso contro la Juventus è la dimostrazione che ancora manca qualcosa. Malen? Non sono se questo basterà per arrivare in Champions”

La difficile corsa verso la qualificazione in Champions League, che sta facendo la Roma è sulla bocca di tutti e anche grandi leggende giallorosse ne parlano.

Ieri sera, infatti, Giuseppe Giannini, storico attaccante giallorosso, è intervenuto a riguardo durante il Gran Galà dello Sport Città di Castiglion Fiorentino.

L’ex capitano giallorosso ha parlato anche del calendario che aspetta la Roma: “Arrivare in Champions League è molto difficile, perché il calendario è complicato e la squadra non sempre è riuscita a cogliere le opportunità che si sono presentate. Il passo falso contro la Juventus è stato pesante ed è la dimostrazione che ancora manca qualcosa sotto il profilo della maturità”.

Giannini ha poi parlato dell’apporto di Malen: “É un giocatore che serviva alla Roma e ha dato qualcosa in più alla squadra, ha portato qualità e ha cambiato alcuni equilibri. Però non sono se questo basterà per arrivare tra le prime quattro, perché la concorrenza è forte e il margine di errore ormai è minimo”.