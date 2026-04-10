“No ai rinnovi dei mediocri” lo striscione contro i senatori – FOTO

“No ai rinnovi dei mediocri” lo striscione comparso questa mattina a Roma non lascia spazio a interpretazioni.

In casa Roma tiene ancora banco la questione rinnovi. Nonostante questa sera i giallorossi siano impegnati in un fondamentale match casalingo contro il Pisa, probabilmente l’ultima speranza di rimanere attaccati al treno Champions League, la tifoseria si concentra anche sul futuro. In particolare, il focus è sui contratti di giocatori quali Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Bryan Cristante, sui cui contratti sono in corso valutazioni da parte della società. La loro centralità è messa in discussione, e una parte dei sostenitori vede nei tre giocatori la principale causa del rendimento sempre attorno al quinto-sesto posto della squadra.

Così, questa mattina suè comparso uno striscione firmato “ASR” che recita “No ai rinnovi dei mediocri“, in riferimento, appunto, alle discussioni sui prolungamenti dei “senatori” giallorossi al momento congelati dalla proprietà. Possibile che anche questa sera allo stadio il pubblico faccia sentire il proprio dissenso, non solo contro i tre capitani, ma contro tutta la squadra chiamata a reagire immediatamente dopo la brutta sconfitta di

La vicenda segue una piccola rivolta già in atto sui social, dove l’hashtag #NoAiRinnovi, lanciato da alcuni content creator romanisti la scorsa settimana, ha preso piede con sempre maggiore impatto. Soprattutto su Instagram, dove i post del profilo ufficiale della Roma sono stati tempestati di commenti negativi.

Dal canto suo, però, Gian Piero Gasperini continua a proteggere il gruppo e i suoi leader principali. Se Mancini è infortunato, Cristante e Pellegrini saranno salvo sorprese regolarmente in campo da titolari, quest’ultimo preso a esempio anche dal tecnico per l’atteggiamento avuto nel post-partita di San Siro.