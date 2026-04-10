Verso il Pisa, assalto col tridente: Malen è la certezza

Contro il Pisa la Roma va all’attacco col miglior tridente: Soulé, Pellegrini e Malen la scelta di Gasperini.

La Roma va all’attacco e lo fa col miglior tridente possibile a disposizione. Con Gian Piero Gasperini che anche contro il Pisa dovrà rinunciare a Dybala, Dovbyk e Ferguson, all’Olimpico il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Soulé, Pellegrini e Malen. Insieme hanno giocato solamente in tre occasioni – Cagliari, Udinese e Inter – centrando l’unica vittoria contro i sardi.

Le difficoltà dell’attacco della Roma

Tuttavia, l’occasione per rimettersi subito in carreggiata dopo l’umiliazione diè ghiotta. Dall’altra parte ci saranno infatti gli ultimi della classe, che per non farsi mancare nulla sono anche la squadra con la peggior difesa del campionato (55 gol subiti).

Chi ha più fame di reti è sempre Donyell Malen. È il capocannoniere e da quando è arrivato nessuno in Serie A ha segnato di più (7) e tirato di più (46). Numeri eccezionali, ma nelle ultime due è rimasto a secco e non gli è mai successo per tre incontri di fila. Col Lecce a risolvere la partita ci aveva pensato Vaz, che scalpita ma sarà un’arma utile a gara in corso.

L’olandese è al centro del progetto e il futuro non è in discussione. L’obbligo di riscatto scatterà in caso di qualificazione in Champions o Europa League ed ha già raggiunto il 50% delle presenze da almeno 45 minuti. Ma anche l’eventuale mancato piazzamento europeo non cambierà il piano dei Friedkin.

Sulla trequarti ci saranno Matias Soulé e Lorenzo Pellegrini. Serve una scossa davanti: il bottino dei gol è fermo a 42 in 31 giornate ed è il peggior dato degli ultimi trenta anni. La Joyita all’andata era stato il match winner. Gol su assist di Ferguson, che ad inizio stagione aveva strappato applausi prima di finire pian piano nel dimenticatoio.

Sembra una vita fa considerando che in quella partita la staffetta in avanti era tra l’irlandese e Dovbyk. Stasera saranno entrambi out e in campionato si sono fermati a sei reti totali. Soulé a Milano non ha brillato, come tutti, ma col passare delle settimane sta recuperando la migliore condizione. Non segna da gennaio col Sassuolo e ha voglia di tornare a esultare dopo un periodo complicato a causa della pubalgia.

A completare l’attacco Pellegrini, che taglierà il prestigioso traguardo delle trecento presenze in A. Al Meazza il numero 7 ha salvato la faccia con il gol della bandiera e ieri si è preso i complimenti del tecnico per le parole post gara. In caso di assenza di Cristante dal primo minuto, tornerà anche ad indossare la fascia da capitano e va a caccia della cinquantesima rete in campionato.

IL MESSAGGERO (Daniele Aloisi)