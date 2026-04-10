El Aynaoui insidia Cristante per un posto al centro

Gasperini è intenzionato ad affidarsi ai suoi uomini più utilizzati anche stasera contro il Pisa. Due i ballottaggi, tra Cristante ed El Aynaoui e tra Rensch e Tsimikas.

Il Messaggero – Sono 23 i convocati di Gasp per la sfida di stasera contro il Pisa. Ci sono due giovanissimi in difesa, Seck e Mirra. Fuori dalla partita gente come Wesley, Dybala, Mancini, e Koné, oltre ai lungodegenti Dovbyk e Ferguson. Stasera Gasp ripropone Ghilardi al posto di Mancini, Pellegrini insieme a Soulé alle spalle di Malen. A centrocampo, il dubbio è tra Cristante ed El Aynaoui, che a Milano contro l’Inter è stato in panchina per tutto il match.

Bryan è il titolare ed è in vantaggio, vedremo se Gasp vorrà concedergli un turno di riposo. Sulle fasce,sicuro del posto a destra, a sinistra piùdi