Malen, futuro scritto: Friedkin dice sì al riscatto in ogni caso

CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – Il riscatto di Donyell Malen, colui che da solo (o quasi) ha fatto compiere all’attacco della Roma un enorme salto di qualità, è considerato cosa fatta a Trigoria. Ricky Massara potrà dunque procedere con l’acquisto a titolo definitivo di un cartellino valutato in sede di contrattazione con l’Aston Villa 25 milioni di euro, dopo i 2 per il prestito semestrale. Il riscatto sarebbe obbligatorio in caso di qualificazione alle coppe europee, ma non sarà necessaria l’ufficialità di un piazzamento tra le prime sei: Ryan Friedkin avrebbe già dato il benestare della proprietà.

Attorno all’olandese sorgerà una squadra totalmente rivoluzionata.sono destinati a salutare e, senza una svolta nelle prossime settimane, si avvierebbe alla stessa conclusione. Con il risparmio sull’ingaggio lordo di questi tre profili, relativo a un solo anno, la società potrà pagare tutto il cartellino di. A queste uscite andrebbero poi aggiunte quelle di, che secondo l’orientamento attuale non verrebbe riscattato neppure in caso di, e di, a rischio nonostante la quotazione da

Stando così le cose, tra giugno e luglio Massara dovrebbe muoversi sia sondando il mercato dei parametri zero sia piazzando dei colpi “sostenibili”. Nel frattempo, tutti gli occhi restano puntati sull’ex Aston Villa, che stasera con l’Olanda sfiderà la Norvegia in amichevole: ha già segnato 7 gol in Serie A (più uno in Europa). Donyell è il calciatore con la media tiri più alta da dentro l’area di rigore nei primi cinque campionati europei. Ha infatti tentato la conclusione nei sedici metri conclusivi ben 38 volte, quindi 3,8 a partita.

Staccato Harry Kane, secondo a 3,7, comincia a esserci una certa distanza anche tra lui e gli altri goleador del continente: dal suo arrivo nella Capitale, Muriqi in Spagna ha viaggiato al ritmo di 3,4 a match, Undav in Germania a 3,3, Joao Pedro in Inghilterra a 2,9. Estendendo il dato all’intera stagione, persino gente come Mbappé, Yamal e Haaland inseguono il numero 14 romanista. A Roma, dove intende far crescere la figlia appena nata, tira in media una volta ogni 12 minuti, l’arco temporale che impiega la Terra a percorrere 21.600 km intorno al Sole.