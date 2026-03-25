In Polonia, Ziolkowski cerca nuove occasioni

CORRIERE DELLO SPORT (Lorenzo Scalia) – Jan Ziolkowski, che si giocherà con la Polonia l’accesso al Mondiali, è uscito dalle rotazioni romaniste. Il difensore classe 2005, infatti, non vede una maglia da titolare in campionato dal giorno dell’Epifania, quando andava in scena Lecce–Roma. L’ultimo gettone in Europa League risale invece alla magica notte di Atene, quando segnò il gol che ha permesso al giallorossi di strappare il pass diretto per gli ottavi di finale.Da lì in poi Gasperini l’ha tenuto sempre in panchina, anche nella doppia sfida contro il Bologna. Il massimo a livello di minutaggio? 120 minuti di Como. Ghilardi gli è passato davanti nelle gerarchie, ma anche quando c’erano altri buchi il polacco non è stato preso in considerazione. Ziolkowski è il più piccolo anagraficamente dei difensori, ma ha già attirato l’attenzione di alcuni club di Premier League. La società capitolina l’ha ingaggiato dal Legia, spendendo 7 milioni (bonus compresi).