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Alti e bassi, altri quattro giallorossi sono in cerca di riscatto

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 25/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Alti e bassi, altri quattro giallorossi sono in cerca di riscatto

CORRIERE DELLO SPORT (Lorenzo Scalia) – C’è chi non gira nei meccanismi di Gasperini. L’emblema è probabilmente Tsimikas, il greco arrivato dal Liverpool in prestito secco, che non riesce a integrarsi nel calcio italiano. Per lui si contano 23 presenze complessive, condite da zero gol e un assist contro il Nizza. Per la punizione horror contro il Como, invece, è stato preso di mira dai tifosi. Anche Rensch non riesce a ingranare.

Il bicchiere è mezzo vuoto per El Aynaoui, molto deludente dopo una stupenda Coppa d’Africa disputata con la maglia del Marocco. Il centrocampista, quando è rientrato alla base, ha probabilmente sofferto l’esplosione di Pisilli, diventando la quarta scelta.

Un capitolo a parte serve per El Shaarawy, un giocatore che per la maglia della Roma ha sempre dato tutto, ma che oggettivamente è in calo. Forse per l’età che avanza, forse per il contratto in scadenza. Di solito si accende in questo periodo della stagione.

#asr #asroma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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