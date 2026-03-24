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Sabatini: “Sarei orgoglioso di fare il ds con tutti quei giovani”

Redazione
Pubblicato 20 ore fa il 24/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Sabatini: “Sarei orgoglioso di fare il ds con tutti quei giovani”

Walter Sabatini, in occasione di un commento rilasciato ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della sfida della Roma contro il Lecce di Eusebio Di Francesco.

Sabatini ha commentato la sfida dei giallorossi contro i salentini, soffermandosi in particolare sul finale di gara: “Con tutti quei giovani di 17,18 e 19 anni in campo io sarei stato molto orgoglioso da direttore sportivo”.

Parole che possono sembrare di conforto al suo pupillo Massara in un momento complicato del suo trascorso a Roma, dato le frizioni con Gasperini. 

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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