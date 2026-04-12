Palladino accende la sfida: “All’Olimpico sarà battaglia”

Archiviata una sconfitta amara, in casa Atalanta è già tempo di guardare avanti. Raffaele Palladino suona la carica per il big match dell’Olimpico.

Atalanta, Palladino carica i suoi

La prestazione contro la Juventus ha lasciato segnali incoraggianti, ma anche il rammarico per un risultato che non rispecchia quanto visto in campo. Ora, però, l’attenzione si sposta tutta sul prossimo big match contro la Roma.

A riportare le parole del tecnico è DAZN , ai cui microfoniha analizzato la sconfitta e lanciato la sfida ai giallorossi. Nonostante il dominio nel gioco – con oltre il 60% di possesso e diverse occasioni create –è uscita battuta, punita dal gol diche ha regalato la vittoria alla squadra di

La Dea resta così a quattro punti dalla Roma, rendendo lo scontro diretto di sabato ancora più pesante. Palladino non cerca alibi: “Noi, quando cadiamo, ci rialziamo. In casa della Roma sabato prossimo andremo a dare battaglia. Stasera la sconfitta è un verdetto da accettare, nonostante una prestazione straordinaria: il calcio a volte è ingiusto”, ha dichiarato, promettendo una squadra pronta a lottare fino in fondo all’Olimpico. Una gara che si preannuncia intensa, dove in palio non ci saranno solo punti, ma anche ambizioni europee.