Dai rifiuti al sì: la genesi della scelta Gasperini

Ranieri propone sei nomi ai Friedkin per la panchina: Gasperini arriva dopo vari rifiuti.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il senior advisor Claudio Ranieri avrebbe sottoposto alla famiglia Friedkin una rosa di candidati piuttosto ampia per la panchina della Roma: tra questi figuravano Cesc Fàbregas, Stefano Pioli, Ernesto Valverde, Unai Emery e Roberto De Zerbi.

In questo contesto,sarebbe emerso solo in un secondo momento, dopo i rifiuti ricevuti dai primi profili contattati: in totale sarebbero stati sei gli allenatori coinvolti nei colloqui. Sempre stando all’interpretazione di, il passaggio avrebbe creato malumore soprattutto ai vertici della società, più che nell’attuale guida tecnica della squadra giallorossa.