Clima teso ma decisivo in casa Roma, dove la gestione tecnica e dirigenziale è arrivata a un punto di non ritorno.
Roma, domani faccia a faccia Ranieri-Gasp
La giornata di domani rappresenta uno snodo cruciale per il futuro del club, tra equilibri fragili e decisioni che non possono più essere rimandate.A riportarlo è il Corriere della Sera, che sottolinea come a Trigoria sia in programma un faccia a faccia tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. Un confronto diretto, voluto anche dalla proprietà dei Friedkin, tutt’altro che soddisfatta di come la situazione sia emersa pubblicamente, quando l’intenzione era quella di gestirla lontano dai riflettori. Lo scenario è ormai definito: la Roma è davanti a un bivio netto. Da una parte la permanenza di Gasperini, dall’altra un possibile addio in blocco che coinvolgerebbe sia Ranieri sia Frederic Massara. Il vertice di domani, dunque, non sarà solo chiarificatore, ma potenzialmente determinante per ridisegnare i vertici tecnici e dirigenziali del club giallorosso.