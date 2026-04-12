ULTIM'ORA
Tempesta Roma, Pedullà attacca Ranieri : “Così si crea solo caos. Con Gasperini gelo totale” Serie A, Bologna-Lecce 2-0: ai ragazzi di Italiano bastano i gol di Freuler e Orsolini per battere i salentini I più preziosi per anno di nascita in Italia: ci sono due romanisti Serie A, Parma-Napoli 1-1. Frenata decisiva per lo scudetto? Calciomercato Roma, su El Aynaoui c’è il Lipsia Fabio Junior: “Avrei voluto fare di più per la Roma. Wesley…” As Roma for Special, fine del progetto: famiglie in protesta – COMUNICATO Genoa-Sassuolo 2-1, vittoria e scintille: rissa nel tunnel, De Rossi respira a +9 dalla retrocessione Sala (DAZN) ribalta tutto: “Gasperini quarta scelta? Non la vedo così” Gravina: “Della Nazionale non importa a nessuno. Le squadre di Serie A non aiutano lo sviluppo del talento”
NEWS
BREAKING

Roma, resa dei conti a Trigoria: dentro o fuori, domani faccia a faccia Ranieri-Gasp

Redazione
Pubblicato 11 ore fa il 12/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, resa dei conti a Trigoria: dentro o fuori, domani faccia a faccia Ranieri-Gasp

Clima teso ma decisivo in casa Roma, dove la gestione tecnica e dirigenziale è arrivata a un punto di non ritorno.

Roma, domani faccia a faccia Ranieri-Gasp

La giornata di domani rappresenta uno snodo cruciale per il futuro del club, tra equilibri fragili e decisioni che non possono più essere rimandate.

A riportarlo è il Corriere della Sera, che sottolinea come a Trigoria sia in programma un faccia a faccia tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. Un confronto diretto, voluto anche dalla proprietà dei Friedkin, tutt’altro che soddisfatta di come la situazione sia emersa pubblicamente, quando l’intenzione era quella di gestirla lontano dai riflettori.

Lo scenario è ormai definito: la Roma è davanti a un bivio netto. Da una parte la permanenza di Gasperini, dall’altra un possibile addio in blocco che coinvolgerebbe sia Ranieri sia Frederic Massara. Il vertice di domani, dunque, non sarà solo chiarificatore, ma potenzialmente determinante per ridisegnare i vertici tecnici e dirigenziali del club giallorosso.

#asr #asroma #Friedkin #Gasperini #massara #Roma #Trigoria

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

180657 articoli

ARTICOLI CORRELATI