Clima teso ma decisivo in casa Roma, dove la gestione tecnica e dirigenziale è arrivata a un punto di non ritorno.

Roma, domani faccia a faccia Ranieri-Gasp

La giornata di domani rappresenta uno snodo cruciale per il futuro del club, tra equilibri fragili e decisioni che non possono più essere rimandate.

A riportarlo è il Corriere della Sera, che sottolinea come asia in programma un faccia a faccia tra. Un confronto diretto, voluto anche dalla proprietà dei, tutt’altro che soddisfatta di come la situazione sia emersa pubblicamente, quando l’intenzione era quella di gestirla lontano dai riflettori.

Lo scenario è ormai definito: laè davanti a un bivio netto. Da una parte la permanenza di, dall’altra un possibile addio in blocco che coinvolgerebbe sia. Il vertice di domani, dunque, non sarà solo chiarificatore, ma potenzialmente determinante per ridisegnare i vertici tecnici e dirigenziali del club giallorosso.