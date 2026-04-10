“Champions, si può” Gasperini ci crede e blinda i fedelissimi

Gasperini difende il gruppo e crede nel quarto posto: “Ancora fattibile”. Poi le indicazioni su mercato e infortuni.

“Questi sono ragazzi seri, a posto con la coscienza. Pellegrini ci ha messo la faccia. È andato lui davanti alle telecamere dopo il 5-2”. Gian Piero Gasperini blinda il “nucleo portante”, quello dei suoi fedelissimi. Lo stesso che la proprietà, dopo Milano, ha promesso di rivoluzionare. Due visioni distinte, quindi.

Le indicazioni di Gasperini

Lo si capisce quando l’allenatore rivendica il sogno del quarto posto: “La società non mi ha mai chiesto di andare in Champions League. Quello è un obiettivo che ho dichiarato io. Ed è ancora fattibile”. Ladista quattro punti, da recuperare in “sette partite dove non c’è margine d’errore”.

Il tecnico, dunque, non vuole sentir parlare di rivoluzioni, ma lascia intendere che bisogna cambiare strategia di mercato. “Le squadre vanno migliorate. Prima di privarti di quello che hai, devi capire quello che metti. Ho consultato Transfermarkt e ho visto che nell’ultimo biennio sono arrivati trenta calciatori. Di questi, oggi, giocano sì e no quattro, cinque. C’è bisogno di altri target: gente come Wesley e Malen”.

Poi riporta l’attenzione sul presente, cercando un assist dall’infermeria: “Dalla settimana prossima riavremo Mancini, Koné, Wesley e forse Dybala. Tuttavia, è stato uno stillicidio, una roba che non fa parte della normalità del calcio, che ci ha penalizzato, soprattutto nella seconda parte di stagione”.

Anche oggi dovrà rammendare la sua rosa. Davanti a Svilar, il baby Ghilardi affiancherà i colleghi più esperti Hermoso e N’Dicka. Sulle fasce pronti Çelik e uno tra Rensch e Tsimikas; a centrocampo la coppia Pisilli–Cristante. Davanti Malen, supportato da Pellegrini e Soulé.

LA REPUBBLICA (Niccolò Maurelli)