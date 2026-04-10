Roma-Pisa, le formazioni dei quotidiani: ultima chiamata Champions per Gasp

La Roma cerca il riscatto contro il Pisa all’Olimpico: giallorossi obbligati a vincere per restare in corsa Champions. Le probabili formazioni.
PAGINE ROMANISTE (Andrea Di Geronimo) – Alla Roma serve una risposta immediata. Senza appello. Gli uomini di Gasperini tornano infatti davanti al proprio pubblico con l’obbligo di lasciarsi alle spalle il pesante ko di San Siro e rimettere in carreggiata la rincorsa alla qualificazione in Champions League, che rischia di sfuggire definitivamente di mano.All’Olimpico arriva il Pisa, ultimo a 18 punti insieme al Verona: un avversario con poche prospettive di classifica. I capitolini, però, sesti a quota 54, a -3 dalla Juventus e a solo +1 dall’Atalanta, non possono permettersi disattenzioni né altri passi falsi. La distanza dalla quarta posizione resta contenuta, ma il margine d’errore è ormai ridotto al minimo.
Di seguito, le probabili formazioni dei giallorossi che scenderanno in campo alle 20.45 per la sfida della trentaduesima giornata, sotto la direzione di Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.
Le formazioni dei quotidiani
La Gazzetta dello Sport
Svilar; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.
Corriere dello Sport
Svilar; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.
Il Messaggero
Svilar; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Çelik, Pisilli, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.
Corriere della Sera
Svilar; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.