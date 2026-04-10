Provaci Roma, Gasperini ci crede

Stasera la Roma affronta il Pisa all’Olimpico per provare ad avvicinare il quarto posto. Gasperini, anche se difficile, vuole giocarsi la Champions.

Il Tempo (L. Pes) – «La Champions la voglio io». È Gasp show a Trigoria nella vigilia del match casalingo contro il Pisa che potrebbe rilanciare le poche residue speranze Champions della Roma, soprattutto guardando il calendario delle altre. All’Olimpico arrivano i toscani ultimi in classifica e tra domani e domenica si scontreranno le concorrenti dei giallorossi con Atalanta-Juve e Como-Inter che danno speranze.

Madopo il clamoroso ko di Pasqua ha voluto mettere diversi puntini sulle «i» scoprendo le carte sui suoi piani per il futuro e restando accorto quando si parla di rapporti interni. «La proprietà non mi ha chiesto di andare in Champions quest’anno, l’ho detto io. Il traguardo l’abbiamo messo e vogliamo raggiungerlo, se poi non ci riusciamo, avremo fatto il massimo».

Sette partite per la verità con tante curve insidiose e il vantaggio delle rivali che ad oggi sembra abbastanza rassicurante. Ma il tecnico vuole restare sul pezzo fino alla fine, senza rimpianti. «In questo momento pensiamo al presente, Poi dopo quello che succederà tra un mese è imprevedibile. Poi potremmo dire che siamo stati bravi o meno bravi, ma mai che non ci abbiamo provato». E a proposito di quello che accadrà in futuro, l’allenatore di Grugliasco ha le idee chiarissime sulla direzione da seguire. «L’unico obiettivo è cercare di migliorare le squadre, di farle più forti».

Gasperini fa il suo all-in. «Per cercare sempre di migliorare, non bisogna prima pensare a privarti di quello che hai, devi capire quello che metti. Negli ultimi anni sono arrivati 30 giocatori. Di cui, forse 4 o 5 stanno giocando in questo momento. Il pubblico conosce quelli forti, li ha visti. Forse sono più propenso a portare pochi giocatori. L’ideale è il target Malen-Wesley. Se ne trovi dieci sei bravo, se ne trovi due va bene metterne due». La strada, anche pubblicamente, il piemontese ormai l’ha tracciata e l’intenzione della proprietà è andare avanti insieme con delle difficoltà che certamente si ripresenteranno, ma la crescita del club passa anche per la forza di tirare dritto e salire di credibilità.

Intanto, però, c’è il campo e stavolta di dubbi ce ne sono pochi. I giallorossi verso la conferma della formazione di Milano con qualche piccolo accorgimento. Ghilardi prenderà il posto dell’infortunato Mancini mentre a sinistra ballottaggio ancora aperto tra Tsimikas e Rensch, col greco leggermente avanti. Piccole chance anche per El Aynaoui anche se in mediana va verso la conferma la coppia Cristante-Pisilli.