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Banfi su Roma-Fiorentina e sul caso Gasperini-Ranieri : “Mi auguro che questa sera la viola perda. Giusto sia rimasto uno solo”

Redazione
Pubblicato 1 minuto fa il 04/05/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Banfi su Roma-Fiorentina e sul caso Gasperini-Ranieri : “Mi auguro che questa sera la viola perda. Giusto sia rimasto uno solo”

L’attore tra stadio e opinioni sulla panchina

Nel giorno della gara tra Roma e Fiorentina, ai microfoni di Radio FirenzeViola ha parlato il noto attore e tifoso romanista Lino Banfi. Queste le sue parole:

Questa sera sarà presente allo stadio per Roma-Fiorentina?
Non sono andato spesso, ma stasera andrò allo stadio perché se la Roma vince stasera c’è qualche filo di speranza per il quarto posto, dopo il pareggio di ieri della Juventus. Fiorentina? A me fa piacere se resta in Serie A ma spero che stasera perda, tanto penso che i viola si salveranno comunque. Tutte le volte che incontro De Sisti mi dice che lui ha fatto tante cose in carriera ma tutti gli ricordano la partita della Fiorentina contro la Longobarda nel film con me e gli dicono di salutarmi”.

Che cosa ne pensa di quanto accaduto in merito allo “scontro” tra Ranieri e Gasperini?
Ranieri, quando un mesetto fa andai in visita a sorpresa alla Roma per far sorridere un po’ i giocatori, non c’era ma appena lo seppe venne da lontano ad abbracciarmi e mangiammo qualcosa insieme, c’era un po’ di amicizia. Mentre non conoscevo l’allenatore che ho conosciuto in quell’occasione. Mi sembra giusto che sia rimasto solo uno e non due, perché tutti e due freschi dall’essere allenatore di una squadra che amano, poteva essere difficile dividere un’opinione in due quando si hanno gli stessi gusti. Poi magari potevano trovare un altro modo”.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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