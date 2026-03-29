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Lima: “Contro il Bologna non si potevano prendere gol così. Ora la Roma non può più sbagliare”

Redazione
Pubblicato 32 minuti fa il 29/03/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Lima: “Contro il Bologna non si potevano prendere gol così. Ora la Roma non può più sbagliare”

Francisco Govinho Lima, ex calciatore della Roma, è tornato a parlare della squadra giallorossa dopo la vittoria contro il Lecce e aspettando la ripresa del campionato quando i giallorossi se la dovranno vedere contro l’Inter di Chivu.

Roma-Bologna è stata una delusione, accantonata però dalla vittoria col Lecce. Come si riparte ora per la corsa Champions? “La Roma deve provare a vincere tutte le gare, non può più sbagliare visto che Como e Juventus stanno lì. Andrà chi sbaglierà meno, la Roma contro il Lecce ha giocato male ma vinto la partita e questo è ciò che di più conta. Giocando 120′ col Bologna la squadra era stanca, e la dimostrazione è la squadra di Italiano sconfitta contro la Lazio al Dall’Ara, mancavano le gambe”.

Cosa non ha funzionato contro il Bologna? “La Roma è una squadra che per la grandezza che ha deve fare di più, 5-6 giocatori sono fuori gli altri sono tutti ragazzi giovani vedi Robinio Vaz. Loro non hanno grandi responsabilità, sono tante cose insieme, il Bologna ha sfruttato le occasioni ma dopo il 3-3 bisognava giocare in maniera tranquilla e gestire provando ad andare ai calci di rigore. Non si possono prendere gol così”.

Quante probabilità ci sono che Gasperini resti ancora a Roma? “Lui ha un contratto triennale, non lo so se lui non entra in Champions è possibile che la Roma scelga un altro allenatore, non sto dicendo che accadrà. La Roma è una grande possibilità per lui, ha perso troppe partite banali altrimenti stava tra le prime quattro ora. Non è facile, già da domenica contro l’Inter. E’ un grande allenatore, mi piace come allena, ma deve capire che non dobbiamo solo attaccare ma soprattutto difendere. Lo terrei perchè è il primo anno, gli va data fiducia perchè è un grandissimo allenatore”. 

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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