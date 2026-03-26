Roma, contatti avviati per Sauer: Massara si muove sul talento del Feyenoord

La Roma continua a muoversi sotto traccia in vista del mercato estivo, con l’obiettivo di individuare profili giovani e di prospettiva da inserire in un progetto tecnico in evoluzione. Tra le piste monitorate emerge quella che porta a Santiago Sauer, talento in forza al Feyenoord.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il direttore sportivo Frederic Massara avrebbe già avviato i primi contatti, arrivando a parlare direttamente con il padre del giocatore, con l’intenzione di aggiornarsi nei prossimi mesi. Il club olandese sarebbe orientato a cedere Sauer già da giugno, aprendo così a una possibile trattativa concreta con i giallorossi.

Classe 2002, Sauer ha attirato l’attenzione per le sue qualità tecniche e la grande versatilità, caratteristiche che si sposerebbero bene con le idee di Gian Piero Gasperini. L’interesse della Roma rientra in una strategia precisa: puntare su giovani di talento pronti a crescere rapidamente e a inserirsi in un sistema di gioco dinamico e intenso.