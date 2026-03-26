ULTIM'ORA
Mercato, futuro Dybala in bilico: il Fenerbahce avvia i contatti Mercato Roma, Ndicka nel mirino del Besiktas: possibile sacrificio in difesa Zago: “Scudetto? Un’emozione indescrivibile, un momento unico. Roma è una piazza particolare. Wesley Può ancora migliorare, ha tanto da dare alla Roma” Roma, contatti avviati per Sauer: Massara si muove sul talento del Feyenoord Mercato Roma, a giugno l’addio di un big Roma, Gasp-Remo: questione di feeling Mercato Roma, El Karouani e Martin per la fascia sinistra Inter-Roma, Lautaro di corsa verso i giallorossi Roma, un Soulé in più: Matias punta l’Inter Soulé, autogol sui social: “Canzone anti-polizia”
CALCIOMERCATO
BREAKING

Mercato Roma, Ndicka nel mirino del Besiktas: possibile sacrificio in difesa

Redazione
Pubblicato 16 minuti fa il 26/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato Roma, Ndicka nel mirino del Besiktas: possibile sacrificio in difesa

La Roma si prepara a un’estate che potrebbe portare anche a qualche sacrificio importante, necessario per rispettare gli equilibri finanziari. Tra i nomi sotto osservazione in uscita spunta quello di Evan Ndicka, diventato ormai un punto fermo della retroguardia giallorossa.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il centrale ivoriano avrebbe attirato l’interesse del Beşiktaş, alla ricerca di rinforzi difensivi in vista della prossima stagione. Il club turco avrebbe inserito Ndicka nella propria lista, insieme ad altri profili seguiti in Europa, tra cui Pavlović del Milan.

Le prestazioni dell’ex Eintracht, impreziosite anche da un inaspettato contributo offensivo nelle ultime settimane, non sono passate inosservate. Pilastro del sistema di Gian Piero Gasperini, Ndicka rappresenta però anche uno dei giocatori con maggiore mercato: una sua eventuale cessione potrebbe trasformarsi in una scelta strategica per il futuro del club.

#asr #asroma #besiktas #Mercato #ndicka #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

180271 articoli

ARTICOLI CORRELATI

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core"> /* */