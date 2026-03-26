Mercato Roma, Ndicka nel mirino del Besiktas: possibile sacrificio in difesa

La Roma si prepara a un’estate che potrebbe portare anche a qualche sacrificio importante, necessario per rispettare gli equilibri finanziari. Tra i nomi sotto osservazione in uscita spunta quello di Evan Ndicka, diventato ormai un punto fermo della retroguardia giallorossa.
Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il centrale ivoriano avrebbe attirato l’interesse del Beşiktaş, alla ricerca di rinforzi difensivi in vista della prossima stagione. Il club turco avrebbe inserito Ndicka nella propria lista, insieme ad altri profili seguiti in Europa, tra cui Pavlović del Milan.
Le prestazioni dell’ex Eintracht, impreziosite anche da un inaspettato contributo offensivo nelle ultime settimane, non sono passate inosservate. Pilastro del sistema di Gian Piero Gasperini, Ndicka rappresenta però anche uno dei giocatori con maggiore mercato: una sua eventuale cessione potrebbe trasformarsi in una scelta strategica per il futuro del club.