Mercato, futuro Dybala in bilico: il Fenerbahce avvia i contatti

Il futuro di Paulo Dybala resta uno dei temi più caldi in casa Roma, con scenari in continua evoluzione e poche certezze. L’argentino, in scadenza a giugno, sembra destinato a salutare i giallorossi, aprendo così a nuove possibili destinazioni lontano sia dall’Italia che dall’Argentina.Secondo quanto riportato da Sabah Spor, il Fenerbahçe avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage della “Joya”, sondando il terreno in vista di un possibile ingaggio a parametro zero. Al momento restano sullo sfondo le ipotesi legate al ritorno al Boca Juniors e quelle relative alla MLS. Attualmente fermo ai box dopo l’intervento al ginocchio sinistro per una lesione al menisco, Dybala sta lavorando per rientrare, ma il suo futuro sembra ormai segnato lontano dalla Capitale. La pista turca prende quota e potrebbe rappresentare una nuova sfida per il talento argentino, pronto a rilanciarsi in un contesto diverso.
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