L’attesa dei big: Gasperini punta a ritrovare Mancini, Koné e Wesley

Roma, Gasperini ritrova Mancini, Wesley e Koné dopo gli infortuni. Pellegrini out un mese, mentre Dybala e Dovbyk puntano al Bologna.

L’attesa è finita davvero. Gasperini ritrova i suoi uomini chiave proprio nel momento in cui la stagione si gioca tutto. La sfida con l’Atalanta, del resto, non è una partita come le altre. Dopo due giorni di pausa, il gruppo torna al lavoro con Mancini, Wesley e Koné pronti tra oggi e domani a rimettere piede in campo dopo gli infortuni. Tre big, tre colonne che possono cambiare volto e ritmo alla squadra, restituendo equilibrio e soprattutto speranza nella corsa Champions.

Gasperini ritrova alcune sue pedine fondamentali

Scalpitano anche, che invece puntano una convocazione per la trasferta di Bologna. E non è solo una questione tecnica, ma quasi una liberazione dopo mesi di emergenza continua. Perché questaha pagato un prezzo altissimo agli infortuni. Oltre centocinquanta partite complessivamente perse: un dato che spiega, almeno in parte, il calo accusato dai giallorossi.

Lo ha detto lo stesso allenatore, con lucidità e un filo di amarezza: “Gli infortuni sono stati sicuramente penalizzanti da fine dicembre in poi. È normale perdere qualche giocatore per un paio di settimane, ma noi abbiamo avuto stop lunghissimi, da subito con Ferguson, Bailey, Dovbyk, poi a seguire Dybala e Soulé”.

Una fotografia impietosa ma reale. Una rosa mai completa da gennaio. E allora il ritorno dei titolari assume il valore di una rifondazione in corsa, nonostante il destino continui a chiedere il conto. Perché mentre tre rientrano, uno esce: Pellegrini si ferma per un mese. Una perdita pesante, soprattutto per leadership e qualità, che però non spegne l’entusiasmo ritrovato. Dentro tre, fuori uno: il saldo torna finalmente positivo, ed è già una notizia.

CORRIERE DELLO SPORT (Jacopo Aliprandi)