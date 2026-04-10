In occasione del match tra Roma e Pisa, Daniele Ghilardi ha lasciato delle dichiarazioni durante il pre partita.

Roma-Pisa, parla Ghilardi

LE PAROLE DI GHILARDI

Come interrompere il trend negativo di gol subiti ?

“Dobbiamo semplicemente ritrovare la sicurezza che avevamo prima quando prendevamo meno gol”.

“Ultimamente non stanno arrivando i risultati ma siamo un gruppo unito e torneremo a vincere”.

“Come hai detto te cerco di metterlo in difficoltà in allenamento e do il massimo per poi giocare”.