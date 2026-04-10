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Ghilardi: “Dobbiamo ritrovare la sicurezza che avevamo prima. Siamo uniti e torneremo a vincere”

Redazione
Pubblicato 1 giorno fa il 10/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Ghilardi: “Dobbiamo ritrovare la sicurezza che avevamo prima. Siamo uniti e torneremo a vincere”

In occasione del match tra Roma e Pisa, Daniele Ghilardi ha lasciato delle dichiarazioni durante il pre partita. 

Roma-Pisa, parla Ghilardi

LE PAROLE DI GHILARDI

Come interrompere il trend negativo di gol subiti ?

“Dobbiamo semplicemente ritrovare la sicurezza che avevamo prima quando prendevamo meno gol”.

Cosa vi siete detti negli spogliatoi dopo l’Inter?

“Ultimamente non stanno arrivando i risultati ma siamo un gruppo unito e torneremo a vincere”.

Cosa devi fare in allenamento per mettere in difficoltà Gasperini nelle scelte di formazione?

“Come hai detto te cerco di metterlo in difficoltà in allenamento e do il massimo per poi giocare”.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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