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Zago: “Gasperini mi ricorda Capello, deve assolutamente restare. Capirei se la Roma non volesse puntare su Dybala e Pellegrini”

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 30/03/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Zago: “Gasperini mi ricorda Capello, deve assolutamente restare. Capirei se la Roma non volesse puntare su Dybala e Pellegrini”

Antonio Carlos Zago, ex difensore della Roma campione d’Italia nella stagione 2000/2001, è stato intervistato da Il Tempo, parlando della stagione che sta vivendo la squadra giallorossa .

Di seguito le sue parole:

Gasperini è l’allenatore che serviva alla Roma?
“Per me è uno dei più importanti allenatori negli ultimi anni in Italia, se non il più importante. Ha fatto un lavoro straordinario all’Atalanta. La Roma ha fatto benissimo a prendere Gasperini. È qui da otto mesi e merita il giusto tempo per costruire qualcosa di diverso rispetto agli anni precedenti. Deve assolutamente restare anche nella prossima stagione. Ci ho parlato la scorsa estate a Liverpool e per certi versi mi ricorda Capello. Mi è sembrata una persona seria”.

Un difensore che la colpisce particolarmente?
“Mi è sempre piaciuto Mancini, non solo quest’anno. Non sta attraversando un periodo positivo, ma è un ragazzo grintoso che dà sempre tutto in campo. Anche in Nazionale ha fatto un’ottima partita con l’Irlanda del Nord. Spero che ritrovi la solita continuità per contribuire alla conquista del quarto posto”.

Che idea si è fatto su Dybala e Pellegrini?
“Dybala è stato sempre forte, ma i problemi fisici lo hanno condizionato. Capirei la Roma se volesse puntare su un giocatore che garantisce più presenze. Il discorso vale anche per Pellegrini. Il suo futuro è incerto, ma sta dimostrando grande attaccamento alla maglia”.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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