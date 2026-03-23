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Walter Samuel compie 48 anni: la Roma lo celebra sui social – FOTO

Redazione
Pubblicato 4 giorni fa il 23/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Walter Samuel compie 48 anni: la Roma lo celebra sui social – FOTO

Una ricorrenza speciale per un difensore che ha lasciato un segno importante nella storia giallorossa. Walter Samuel, soprannominato “The Wall” per la sua solidità difensiva, resta ancora oggi uno dei giocatori più amati dai tifosi della Roma.

Secondo quanto riportato dai canali ufficiali del club, la Roma ha voluto celebrare il compleanno dell’ex difensore argentino con un messaggio pubblicato sui social. Un omaggio semplice ma significativo, che ricorda anche i traguardi raggiunti in maglia giallorossa.

Buon compleanno a Walter Samuel, che oggi compie 48 anni! Campione d’Italia 2000-01, Supercoppa italiana 2001, 173 presenze e 11 gol”: questo il messaggio condiviso dalla Roma, che ha voluto sottolineare numeri e successi di uno dei protagonisti dello scudetto conquistato nella stagione 2000-2001.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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