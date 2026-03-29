Verso l’Inter, per Hermoso precauzione e gestione

CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – Venerdì, il giorno dell’ultimo allenamento a Trigoria prima del “triduo” concesso da Gasperini alla squadra (ieri, oggi e domani riposo totale), Mario Hermoso si è allenato con una vistosa fasciatura al polpaccio sinistro. Non sembra però nulla di così preoccupante: lo spagnolo ha infatti preso parte all’intera seduta. Nonostante il muscolo ileopsoas lesionato a inizio novembre si trovi da un’altra parte, nello specifico all’altezza dell’anca, la precauzione medica in una zona differente del corpo ha comunque destato qualche preoccupazione.

conta di averlo al meglio per la sfida all’del, quindi dovrà gestirlo limitando i carichi di lavoro. Con il tecnico di Grugliasco il difensore sta giocando molto rispetto alle stagioni precedenti (27 partite, 1970 minuti in campo), ma si è dovuto già fermare per quattro diversi infortuni, che, nel complesso, gli hanno fatto saltare 12 incontri.

Da inizio febbraio Hermoso ha prima dovuto gestire la lesione di cui sopra, poi ha accusato una brutta contusione al collo del piede destro e infine si è di nuovo fermato per una ricaduta muscolare durante il riscaldamento della sfida alla Cremonese, il 22 febbraio. L’effettivo ritorno in campo c’è stato il 12 marzo a Bologna. Averlo o non averlo fa parecchia differenza, perché Mario porta un contributo di esperienza e motivazioni unico, come ha dimostrato l’ultima gara contro il Lecce, nella quale ha propiziato il gol vittoria con un’incursione nell’area avversaria e poi ne ha salvato un altro, sulla linea di porta.