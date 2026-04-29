Verso la Fiorentina: Çelik torna in gruppo già oggi

Zeki Çelik recupera in tempo per Roma-Fiorentina dopo gli esami negativi al flessore. Oggi il turco torna ad allenarsi in gruppo.

Allarme rientrato: Zeki Çelik ci sarà contro la Fiorentina. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il laterale non hanno evidenziato lesioni muscolari al flessore. Gasperini, dunque, potrà contare su di lui già in giornata, quando la squadra tornerà ad allenarsi. Il recupero lampo del turco rappresenta una notizia positiva in vista del rush finale del campionato, considerando che sulla corsia destra rappresenta la prima scelta.

Le prossime quattro partite potrebbero essere però le sue ultime apparizioni con la maglia della, considerato che non ci sono margini per il rinnovo del contratto. Le richieste dell’entourage disono state infatti ritenute inadeguate, cosìcontinuano a monitorarlo come rinforzo a costo zero.

CORRIERE DELLO SPORT (Lorenzo Scalia)