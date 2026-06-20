Un tesoretto salva big: Soulé è conteso, c’è anche la Premier

La Roma cerca soluzioni per evitare le cessioni di Koné e Ndicka. Tra queste, la più remunerativa sarebbe Soulé. Dortmund e club inglesi su di lui.

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – La Roma corre contro il tempo e contro i numeri. Soulé è il giocatore individuato per generare la plusvalenza necessaria a soddisfare le richieste dell’Uefa e, allo stesso tempo, creare lo spazio economico per l’assalto a Greenwood. L’argentino è diventato il centro di un intricato incastro finanziario e tecnico. Non c’è soltanto il Borussia Dortmund sulle sue tracce: anche diversi club di Premier League hanno già avviato contatti con il suo agente, Martin Guastadisegno, impegnato in questi giorni in un continuo lavoro tra Trigoria e Milano per individuare la destinazione più vantaggiosa per il suo assistito.

Dietro questa scelta c’è anche l’indicazione arrivata da Gasp. Il tecnico consideradue pilastri dellae non vorrebbe privarsene. I due restano comunque osservati speciali di numerose società europee e il loro futuro continua a essere monitorato con attenzione. Molto dipenderà anche dall’esito della vicenda Soulé. A Trigoria si aspettano sviluppi già nelle prossime quarantotto ore. Una cessione intorno ai 40 milioni garantirebbe una plusvalenza vicina ai 25 milioni.

D’Amico poi vuole costruire un tesoretto attraverso una serie di uscite. Ziolkowski aspetta la chiamata della Premier: Bournemouth e Nottingham Forest sono alla finestra e la Roma spera di incassare tra i 15 e i 17 milioni. Salah-Eddine garantirà 10 milioni, Romano circa 8 milioni e piace sia al Palermo sia a diverse società di Serie A. Baldanzi resterà al Genoa per 9,5 milioni (prestito con obbligo di riscatto), ma non finisce qui.

Anche il passato continua a generare risorse preziose. Per Bove è stato attivato l’iter relativo all’indennizzo assicurativo dopo il malore: la cifra stimata oscilla tra i 5 e i 10 milioni. Sul fronte Calafiori, invece, la Roma è pronta a incassare 6 milioni grazie all’accordo transattivo raggiunto con il Basilea davanti al Tas di Losanna. Come se non bastasse, entro la fine del mese dovrebbe arrivare 15-17 milioni dai diritti televisivi internazionali. Infine, Dovbyk può andare in Spagna in prestito con riscatto fissato almeno a 20 milioni: Betis e Villarreal sulle sue tracce.