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Operazione Nostalgia, che accoglienza per Totti: ovazione, torello e poi il gol – VIDEO

Redazione
Pubblicato 2 giorni fa il 28/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Operazione Nostalgia, che accoglienza per Totti: ovazione, torello e poi il gol – VIDEO

Il raduno di “Operazione Nostalgia” si conferma ancora una volta un evento capace di unire generazioni diverse sotto il segno dei ricordi e dell’amore per il calcio.

A raccontare uno dei momenti più intensi è proprio quanto accaduto al Palazzetto dello Sport dell’Eur, dove tra i protagonisti più attesi c’era Francesco Totti, accolto da un’atmosfera semplicemente straordinaria.

All’ingresso in campo, il pubblico ha riservato al Capitano un’autentica ovazione, accompagnata dal coro “un Capitano, c’è solo un Capitano”. Un tributo che testimonia quanto il legame tra Totti e i tifosi sia ancora fortissimo, a distanza di anni dal suo addio al calcio. Come si evince da un post pubblicato da SportItalia, l’ex capitano giallorosso è stato protagonista di un torello cercando di rubare il pallone e poi una volta preso segna con un tiro potente dei suoi. In campo con lui anche altri ex giallorossi come Vincent Candela, Damiano Tommasi e Aldair, per una serata che ha regalato puro spettacolo e grande emozione.

https://x.com/tvdellosport/status/2037984015668424732?s=46 

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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