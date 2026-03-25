Talenti emergenti: Vaz tra i giovani più promettenti a livello globale

Anche quest’anno Goal ha pubblicato la classifica NXGN, che raccoglie i migliori prospetti Under 19 del panorama internazionale, includendo calciatori nati dal 1° gennaio 2007 in poi. Tra i cinquanta selezionati compare anche un volto della Roma: Robinio Vaz, che occupa la 23ª posizione. Presente in graduatoria anche Kerim Alajbegovic, seguito in passato dal club giallorosso.

Arrivato nella Capitale durante il mercato invernale dall’Olympique Marsiglia per circa 25 milioni di euro, Vaz ha iniziato subito a trovare spazio grazie anche alle difficoltà nel reparto offensivo. L’allenatore Gian Piero Gasperini ha deciso di puntare su di lui fin da subito, e il giovane attaccante ha risposto con prestazioni convincenti, in particolare nella sfida europea contro il Bologna . Nel ritorno della gara di Europa League, entrato dopo l’intervallo, ha dato energia all’attacco con un assist e procurandosi anche un calcio di rigore, pur senza riuscire a cambiare il destino della qualificazione. Pochi giorni dopo, nella partita di Serie A contro il Lecce, ha trovato il suo primo gol con la maglia romanista. Inizialmente considerato un investimento in prospettiva, Vaz sta rapidamente diventando una risorsa concreta già nel presente. Se continuerà su questa strada, la Roma potrebbe aver scoperto un talento di grande valore.