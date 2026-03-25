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Stadio della Roma: verifiche ambientali in corso sull’area del progetto

Redazione
Pubblicato 9 ore fa il 25/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Stadio della Roma: verifiche ambientali in corso sull’area del progetto

Dopo il via libera definitivo della Giunta di Roma ai documenti sulla sostenibilità economica del futuro stadio giallorosso, si entra ora in una fase cruciale per stabilire le tempistiche operative. Secondo quanto riportato da Alessio De Francesco, l’ARPA Lazio ha avviato un’indagine per accertare l’eventuale presenza di sostanze inquinanti nel terreno destinato alla costruzione.

Nell’attività sono stati coinvolti anche i tecnici della società, e tra le criticità segnalate figurano possibili tracce di arsenico, piombo, idrocarburi e altri agenti contaminanti. Nei prossimi giorni verranno eseguiti controlli più approfonditi per chiarire l’entità del problema e definire eventuali interventi necessari. L’esito di queste analisi potrebbe influire sulle tempistiche complessive del progetto.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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