Stadio della Roma, avviata la bonifica a Pietralata: club e Comune rassicurano

Il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata continua il suo percorso, ma non senza qualche ostacolo tecnico lungo il cammino. Dopo i recenti passi avanti istituzionali, emerge ora una nuova questione legata alle condizioni del terreno, che tuttavia non sembra destare particolare allarme né nel club né nelle istituzioni.

Secondo quanto riportato da, e confermato dall’intervento di, è stato avviato un procedimento di bonifica a seguito della rilevazione di possibili contaminazioni da metalli e idrocarburi. Si tratta però di una fase tecnica preliminare: al momento sono previsti nuovi campionamenti e verifiche, che richiederanno alcuni mesi, e nel frattempo non sarà possibile effettuare scavi con movimentazione di terra.

Nonostante ciò, filtra ottimismo sia daCapitale sia dal club giallorosso. L’iter burocratico prosegue e l’obiettivo resta quello di arrivare alla posa della prima pietra entro il 2027, anche in vista della candidatura dell’impianto per. La stessa società ha ribadito che quanto emerso “non è preoccupante”, lasciando intendere come la situazione sia sotto controllo.