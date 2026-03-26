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Stadio della Roma, avviata la bonifica a Pietralata: club e Comune rassicurano

Redazione
Pubblicato 7 ore fa il 26/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Stadio della Roma, avviata la bonifica a Pietralata: club e Comune rassicurano

Il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata continua il suo percorso, ma non senza qualche ostacolo tecnico lungo il cammino. Dopo i recenti passi avanti istituzionali, emerge ora una nuova questione legata alle condizioni del terreno, che tuttavia non sembra destare particolare allarme né nel club né nelle istituzioni.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, e confermato dall’intervento di ARPA Lazio, è stato avviato un procedimento di bonifica a seguito della rilevazione di possibili contaminazioni da metalli e idrocarburi. Si tratta però di una fase tecnica preliminare: al momento sono previsti nuovi campionamenti e verifiche, che richiederanno alcuni mesi, e nel frattempo non sarà possibile effettuare scavi con movimentazione di terra.

Nonostante ciò, filtra ottimismo sia da Roma Capitale sia dal club giallorosso. L’iter burocratico prosegue e l’obiettivo resta quello di arrivare alla posa della prima pietra entro il 2027, anche in vista della candidatura dell’impianto per UEFA Euro 2032. La stessa società ha ribadito che quanto emerso “non è preoccupante”, lasciando intendere come la situazione sia sotto controllo.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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